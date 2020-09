हैपी टीचर्स डे : जानें शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है

शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, जिसमें डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती भी शामिल है, जो एक भारतीय दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इस अवसर को मनाने के लिए, छात्र अपने शिक्षकों के योगदान को स्वीकार करते हुए गीत और नाटक प्रस्तुत करते हैं। छात्र अपने पसंदीदा शिक्षकों को कार्ड, भाषण और चॉकलेट के रूप में भी अपना स्नेह दिखाते हैं।

कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर, पिछले कुछ महीनों से सभी स्कूल बंद हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के साथ, छात्र और शिक्षक अब शिक्षक दिवस ऑनलाइन ही मनाएंगे। अपनी इच्छाओं और कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए, हर साल छात्र अपने शिक्षकों के लिए भाषण तैयार करते हैं। इस वर्ष भी, छात्र घर पर एक भाषण तैयार कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन समारोहों के दौरान प्रस्तुत किया जा सकता है।

टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है – Why do we celebrate Teacher’s Day

हर साल, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तिथि को क्यों चुना गया? इस दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती होती है, जो एक भारतीय विद्वान थे। वह 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे।

वह एक महान विद्वान थे, जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा की ओर समर्पित किया। एक बार जब उन्हें उनके छात्रों ने अपना जन्मदिन मनाने के लिए कहा। उन्होंने जवाब में कहा कि, "मेरे जन्मदिन का जश्न मनाने के बजाय, यह मेरा गौरवपूर्ण विशेषाधिकार होगा यदि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए।" उनके जन्मदिन को सभी शिक्षकों को समर्पित करने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया। 1962 से, 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

अंतिम में, हम डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के quote के साथ इस लेख को खत्म करना चाहेंगे, "शिक्षा का उद्देश्य कौशल और विशेषज्ञता के साथ एक अच्छा इंसान बनना भी जरूरी है। एक बेहतर इंसान शिक्षकों द्वारा बनाया जा सकता है।"

टीचर्स डे संदेश - Happy teachers day wishes in Hindi

शिक्षक हमें शिक्षा दो, जीवन राह दो हारे को हरिनाम दो, डूबते को सहारा दो जब भी मुश्किल आये, ज्ञान गंगा दो हे गुरुदेव हमें जीवन जीने की राह दो हैपी टीचर्स डे 2020

गुरु का स्थान सबसे ऊँचा, गुरु बिन कोई ना दूजा गुरु करे सबकी नइयां पार, गुरु की महिमा सबसे अपार

हैपी टीचर्स डे 2020

Sir, you have encouraged me at every step and been my strongest pillar of support. Thank you for everything. Happy Teachers' Day!

You are the most lovable teacher I have ever seen. I miss you so much! Happy Teachers' Day!

