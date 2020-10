Mahatma Gandhi Jayanti 2020 - महात्मा गांधी जयंती के बारे में

गांधी जयंती भारत में "राष्ट्रपिता" महात्मा गांधी के जन्मदिन के रूप में हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। यह भारत के तीन आधिकारिक राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। गांधी जयंती की रौनक हमें हर राज्य हर क्षेत्र में देखने को मिलती है।

गांधी जयंती का इतिहास –

मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत के पोरबंदर के नाम से जाना जाता था। गांधी ने अपना जीवन सत्य, अहिंसा, शाकाहार, सादगी और ईश्वर में विश्वास के साथ स्वीकार किया और भारत में वे एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के अग्रणी थे, जो बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिरोध में विश्वास रखते थे, साथ ही गांधी अपनी अहिंसावादी नीति पर दृढ़ थे। महात्मा की उनकी सम्मानजनक उपाधि, जिसका संस्कृत में अर्थ "उच्चस्तरीय" है, पहली बार 1914 में दक्षिण अफ्रीका में इस्तेमाल किया गया था।

गांधी के आंदोलन की मदद से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिली और उनके प्रयासों ने दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। वह नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर सहित दुनिया भर के कई राजनीतिक नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे।

गांधी जयंती कैसे मनाई जाती है?

इस दिन को पूरे भारत में प्रार्थना सेवाओं द्वारा चिह्नित किया जाता है, और विशेष रूप से राज घाट पर, नई दिल्ली में गांधी के स्मारक पर जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। दिन पर होने वाले समारोहों में कॉलेजों, स्थानीय सरकारी संस्थानों और सामाजिक-राजनीतिक संस्थानों द्वारा विभिन्न शहरों में प्रार्थना सभाएं और स्मारक समारोह शामिल होते हैं।

पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और स्कूलों और छोटे-छोटे समुदायों में पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शांति, अहिंसा और गांधी के प्रयासों की महिमा के विषयों पर आधारित होती है। अक्सर गांधी के पसंदीदा भक्ति गीत, रघुपति राघव राजाराम को उनकी याद में गाया जाता है। इस दिन भारत में शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होती। भारत से परे गांधी के प्रभाव और प्रसिद्धि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस में परिलक्षित किया जाता है जो उनके जन्मदिन पर दुनिया भर में मनाया जाता है।

2014 और 'स्वच्छता का संकल्प'

2014 में, सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को 'स्वच्छ भारत' पहल के शुभारंभ को चिह्नित करने के लिए अपने कार्यालयों की सफाई में दिन बिताने के लिए 2 अक्टूबर को उपस्थित होने के आदेश दिए। राष्ट्रीय अवकाश पर काम करने का यह अनुरोध प्राइवेट सेक्टर पर लागू नहीं हुआ। तकनीकी रूप से वो दिन एक गैर-कार्य दिवस था, क्योंकि कर्मचारी उस दिन साफ-सफाई के लिए ऑफिस आए थे न कि सामान्य कर्तव्यों को पूरा करने के लिए।

महात्मा गांधी द्वारा कही गई बातें - Mahatma Gandhi Quotes in Hindi

Quote 1: खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।

English: Be the change you want to see in the world.

Quote 2: जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली हैं।

English: The day a woman can walk freely on the roads at night, that day we can say that India has achieved independence.

Quote 3: एक विनम्र तरीके से, आप दुनिया को हिला सकते हैं।

English: In a gentle way, you can shake the world.

Quote 4: शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है। यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है।

English: Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.

Quote 5: पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हँसेंगे, फिर वो आप से लड़ेंगे, और तब आप जीत जायेंगे।

English: First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.